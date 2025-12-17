MHP'li Yıldız tarih verdi: Komisyon raporu Meclis'e geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Yılbaşından sonra komisyon raporunu Meclis'e göndereceğiz" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki
partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile Meclis'te bir araya geldiği
toplantı sona erdi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Partilerle
ortak yapacağımız raporla ilgili konuştuk. Arkadaşlarla uzun uzun yöntemleri
konuştuk. Pazartesi bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde müşterek
rapor hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz. Yılbaşından sonra da kanun teklifi
değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz. Grubu olan partiler
birer kişi verecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam
edeceğiz gibi görünüyor. Partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz tabii" ifadelerini
kullandı.
Komisyon süresine ilişkin ise Yıldız, "Yetişir gibi düşünüyoruz, 31 Aralık'a kadar yetişmezse uzatırız tabii. Pazertesi grup koordinatörleri ile bir araya geleceğiz. Bakalım pazartesiden sonra koordinatör arkadaşlarla rapor hazırlayacağız" dedi.