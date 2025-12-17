MHP'li Yıldız tarih verdi: Komisyon raporu Meclis'e geliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndaki partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile Meclis'te bir araya geldiği toplantı sona erdi. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Partilerle ortak yapacağımız raporla ilgili konuştuk. Arkadaşlarla uzun uzun yöntemleri konuştuk. Pazartesi bir araya geleceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde müşterek rapor hazırlayacağız. Çerçeveyi çizeceğiz. Yılbaşından sonra da kanun teklifi değil ama bir çerçeve metin olarak Meclis'e göndereceğiz. Grubu olan partiler birer kişi verecek. Muhtemelen de şimdi toplantıya katılan arkadaşlarla devam edeceğiz gibi görünüyor. Partiler değişiklik yaparsa bilemeyiz tabii" ifadelerini kullandı.



Komisyon süresine ilişkin ise Yıldız, "Yetişir gibi düşünüyoruz, 31 Aralık'a kadar yetişmezse uzatırız tabii. Pazertesi grup koordinatörleri ile bir araya geleceğiz. Bakalım pazartesiden sonra koordinatör arkadaşlarla rapor hazırlayacağız" dedi.