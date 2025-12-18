Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Asgari ücrette ikinci toplantı bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün yapacak. Türk-İş'in katılması beklenmeyen toplantıda temel ekonomik veriler görüşülecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 07:24, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 07:25
Yazdır
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki komisyonla veri ve raporları paylaşacak.

TÜRK-İŞ'İN İTİRAZI SÜRÜYOR

Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, geniş çerçevede ise toplumun tamamını etkiliyor. Komisyon yapısının adil olmadığını ve değişmesi gerektiğini savunan Türk-İş temsilcilerinin ilk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıya da katılması beklenmiyor.

IŞIKHAN: RAKAM KONUŞMAK İÇİN ERKEN

Dün TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusunu yanıtlarken "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Meclis'teki bütçe sunumunda da asgari ücrete değinen Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." dedi.

Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ'in toplantılara katılmamasına ilişkin ise "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINIYOR

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kararlar oy çokluğu ile alınıyor. Türk-İş masada olmasa da hükümet ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun temsil ettiği (TİSK) işveren tarafı 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yeter sayıya ulaşabiliyor. 2026'da geçerli olacak ücretin ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düşüldüğünde ise net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber