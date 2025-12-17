Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Sercan Yaşar'a tahliye
'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade vermek için adliyeye getirildi. Yaşar, savcılıktaki ifadesinin ardından 'etkin pişmanlık hükümlerinden' faydalanarak tahliye edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 23:51, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 23:47
