18 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Woo Won-Shik ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/12.00/12.15)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi AB Zirvesi Hazırlık Liderler Toplantısı'na iştirak edecek.

(Brüksel)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakimevi'nde düzenlenecek Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Genç İş İnsanları Derneği tarafından Bilkent Otel'de düzenlenecek "Ankara'nın Geleceği Zirvesi"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- TBMM Genel Kurulunda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin maddeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf yarışması ödül törenine katılacak.

(Ankara/19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Konya Tanıtım Günleri" etkinliğinin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/16.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı çevre koruma harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB liderleri, 2025'in son zirve toplantısı için bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak.

(Ankara/14.00)

2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul organizasyonunda bu yıl 7'ncisi düzenlenen Savunma Sanayi Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Mainz'e konuk olacak.

(Mainz/23.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları, Gençlerbirliği-Bodrum FK ve Galatasaray-Başakşehir müsabakalarıyla devam edecek.

(Ankara/17.30/İstanbul//20.30)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Milano/22.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ikinci maçında, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

(Zaragoza/22.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçlarında Çimsa ÇBK Mersin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını ağırlayacak, Beşiktaş BOA, Macaristan'ın Sopron Basket, Emlak Konut ise İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Sopron/20.00/Salamanca/22.30)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 19. haftası, Trabzon BBSK-Depsaş Enerji As SK, İstanbul Gençlikspor-Beşiktaş JK ve Beykoz SK-Nilüfer BSK müsabakalarıyla sona erecek.

(Trabzon/15.00/İstanbul/17.00/19.00)

7- Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIFA 2025 Arap Kupası'nda, Ürdün ile Fas final maçına çıkacak.

(Doha/19.00)

8- Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek İtalya Süper Kupası yarı finalinde, Napoli ile Milan, Al Awwal Park'ta karşılaşacak.

(Riyad/22.00)

9- Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. hafta 1 maçla tamamlanacak.

10- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 15. hafta 3 maçla sona erecek.

11- UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları oynanacak ve lig etabı geride kalacak.