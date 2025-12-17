ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Çamlıdere Barajı'nda, barajlardaki doluluk oranının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barajın ölü hacimde yaklaşık 110 milyon metreküp su bulunduğunu ifade eden Akçay, yapılan çalışmalarla bu suyun da Ankara halkına verilebileceğini belirtti.

Barajdaki suyun kendi cazibesiyle kanala aktarılamadığını ve bu nedenle yüzer platformlar kurulduğuna dikkati çeken Akçay, "Yüzer platformlar vasıtasıyla dikey pompalarla suyu alttan alıyoruz ve yukarıdaki su alma yapısının içerisine boşaltıyoruz ve oradan da tünele girip Ankara'ya su geliyor." ifadesini kullandı.

Çamlıdere Barajı'ndaki su rezervinin özellikle kurak dönemlerde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Akçay, 2007-2008 yıllarında yaşanan kuraklıkta da benzer bir sistemle ölü hacimden su alındığını hatırlattı.

Akçay, o dönemde kurulan altyapının zamanla kullanılamaz hale geldiğini belirterek, mevcut ihtiyaç doğrultusunda yeniden imalat yapıldığını aktardı.

Yeni yapılan yüzer platformların kısa sürede devreye alınacağı bildiren Akçay, "İki gün içinde inşallah birinci platformu, daha sonra da bir hafta içinde de ikinci platformu devreye alacağız. Ancak aldığımız birinci platform bile şu anda Ankara'nın ihtiyacı olan suyu karşılamakta bize yeterli suyu verecek, orada bir sorunumuz yok." diye konuştu.

Son dönemlerde suyun en az tüketildiği saatlerde uygulanan kontrollü verilmesine dair olumlu sonuçlar aldıklarını aktaran Akçay, şunları kaydetti:

"Fiziki kayıp kaçağı düşürebilmek, Ankara'daki kayıp kaçağı oranını azaltabilmek için özellikle gecede en az su tüketilen saatlerde basınç uygulaması yaparak kayıp kaçağı azaltıyoruz. Ondan sonra sisteme tekrar aynı miktarda suyu vererek, sistemin herhangi bir şekilde gündüz vakitlerinde etkilenmemesini sağlayarak Ankara'nın suyunu gece saatlerinde kaybetme durumunu ortadan kaldırıyor, kayıp kaçağı azaltarak suyu koruyoruz. Ankara genelinde bunu uyguluyoruz ve çok iyi sonuçlar alıyoruz."

Akçay, kontrollü su uygulaması sayesinde mevcut suyun daha verimli kullanıldığını ve bu yöntemle daha geniş alanlara su ulaştırılabildiğini belirterek, daha önce yeterli su alamayan bazı bölgelere su temininin artırıldığını ifade etti.

Ankara halkına su tüketimi konusunda çağrıda bulunan Akçay, mevcut su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Geçmişte Ankara'da kişi başına verilen su miktarının İstanbul'un yaklaşık iki katı olduğunu hatırlatan Akçay, uygulanan tasarruf ve kontrol politikaları sayesinde bu farkın büyük ölçüde kapandığını, alınan önlemler sayesinde olumlu sonuç aldıklarını belirtti.

Yağışların uzun süredir yetersiz olduğunu ve kentin kurak bir dönemden geçtiğini belirten Akçay, barajlardaki su seviyelerinin düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Mevcut durumda su ihtiyacının önemli bir bölümünün rezervlerden karşılandığını bildiren Akçay, bu durumun ancak kontrollü ve tasarruflu kullanım ile sürdürülebileceğini ifade etti.

Rezervlerden kullanılan su miktarının azaltılmasının herkesin göstereceği duyarlılıkla mümkün olacağını kaydeden Akçay, su tüketiminde gerekli önlemler alındığı takdirde 2026'nın ciddi bir sorun yaşanmadan geçirilebileceğini dile getirdi.

Kesikköprü Barajı'ndan temin edilen içme suyu miktarının yapılan çalışmalarla günlük yaklaşık 600 bin metreküp seviyesine çıkarıldığını belirten Akçay, "Ankara'da susuz kaldık" noktasında olmadıklarını söyledi.

Akçay, "Çamlıdere Barajı'nın ölü hacminde yaklaşık 110 milyon metreküp su bulunuyor. Sadece Çamlıdere ve Kesikköprü'yle birlikte devam edersek, bu su bize 200 gün gider. Ama bu rahat rahat 2026'yı da geçeriz anlamına gelmiyor. Şu anda iki barajdan ölü hacimden su alıyoruz. Bunlar, Eğrekkaya ve Akyar Barajı. Buradan aldığımız miktarları da dikkate alırsanız şu anda aktif doluluk yaklaşık yüzde 5 civarında. Ama işin içerisine Kesikköprü de dahil edilirse ki oradaki doluluk oranı yüzde 100 çok daha farklı bir noktaya geliyoruz. Sürekli oradan su almaya devam ediyoruz." diye konuştu.