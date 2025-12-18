Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesine rağmen Türkiye'de boşanma davaları hızla artıyor. Her yıl 200 bin kişi ayrılıyor. Adliyelerde en yoğun dosyalar arasında boşanma davaları ilk sıralarda yer alırken, boşanmanın ekonomik yükü de her geçen gün ağırlaşıyor. Güncel rakamlara göre bir boşanma davasının yalnızca mahkeme masrafları yaklaşık 4 bin lirayı buluyor.

Anlaşmalı boşanmalarda avukat masrafları 50 bin liradan başlarken, çekişmeli davalarda bu rakam 150 bin lirayı aşabiliyor. Nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat talepleri eklendiğinde masrafların üst sınırı neredeyse ortadan kalkıyor.

Uzayan süreç, bilirkişi raporları ve ek duruşmalar da maliyeti artırıyor. Birçok kişi, boşanabilmek için ihtiyaç kredisi çekmek mecburiyetinde kalıyor.

18'İNCİ SIRADAYIZ

Divorce Ajansı verilerine göre Türkiye'de boşanma oranı 2,1 olarak belirlendi. Türkiye bu oranla 30 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Türkiye'de boşanmanın en fazla yaşandığı şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, Hakkari, Şırnak ve Muş gibi şehirlerde ise boşanma oranları daha düşük seviyelerde seyretti.