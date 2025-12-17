Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) nitelikli işçi kadrosunu genişletmek amacıyla 263 yeni personel alımı yapılacağını ve başvuru sürecinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 17:03, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 17:09
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) nitelikli işçi alımına dair başvuru sürecinin bugün başladığını bildirdi.
Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TTK'ye 263 yeni personel alınacağını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bizimle yol yürüyecek yeni arkadaşlarımızın, yerin derinliklerindeki milli servetimizi ekonomiye kazandırma mücadelemize destek olacağına yürekten inanıyorum. Aramıza katılacak mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum."