Özel huzurevinde şiddet iddialarına Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında "Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet" başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine gerek duyulduğu belirtildi.

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin ilgili merkeze ivedilikle intikal ederek inceleme başlattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi;

Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

"Kapatma işlemi dahil tüm yaptırımlar uygulanacak"

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.