Oscar törenleri 2029'dan itibaren sadece YouTube'da yayınlanacak

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Çarşamba günü yaptığı duyuruda, 2029 yılından itibaren törenlerin küresel yayın hakları için YouTube ile çok yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, 101. Oscar Ödül Töreni ile başlayacak olan süreç 2033 yılına kadar devam edecek. Bu tarihten itibaren tören, tüm dünyada canlı ve ücretsiz olarak YouTube üzerinden izlenebilecek. Yaklaşık 50 yıldır törenin yayıncılığını üstlenen ABC kanalı ise 2028'deki 100. yıl özel töreniyle Oscar yayınlarına veda edecek.

Hedef küresel kitleye ulaşmak

Akademi CEO'su Bill Kramer ve Başkan Lynette Howell Taylor yaptıkları ortak açıklamada, Akademinin uluslararası bir organizasyon olduğunu vurguladı. Bu ortaklığın, Akademi çalışmalarına dünya çapında mümkün olan en geniş kitlenin erişmesini sağlayacağını belirten yetkililer, kararın hem üyeler hem de film topluluğu için faydalı olacağını ifade etti.

Ödül törenlerinin izleyici sayıları yıllar içinde düşüş gösterse de 2025 yılında özellikle cep telefonu ve bilgisayar üzerinden takip eden genç izleyici sayısında dikkat çekici bir artış yaşanmıştı. YouTube CEO'su Neal Mohan ise Oscar'ı "temel kültürel kurumlardan biri" olarak nitelendirerek, bu iş birliğinin yeni nesil yaratıcılara ve film severlere ilham vereceğini kaydetti.

Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm

Oscar'ın YouTube'a taşınması, Hollywood'un stüdyo satışları, birleşmeler ve üretim kesintileriyle mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşen en büyük değişimlerden biri olarak görülüyor. Warner Bros. Discovery ve Paramount gibi devlerin yaşadığı rekabet ve izleyicilerin kablolu ağlardan dijital platformlara kayması, geleneksel televizyon yayıncılığını zorlamaya devam ediyor.

YouTube'un Oscar yayın haklarını kazanması, canlı etkinliklerin ve büyük kültürel organizasyonların gelecekte tamamen dijital platformlara taşınacağının en güçlü göstergesi olarak kabul ediliyor.