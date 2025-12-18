MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda terörle mücadeleden hudut güvenliğine, savunma sanayisindeki yeni teslimatlardan bölgesel gelişmelere kadar birçok konuda önemli bilgiler paylaşıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, TSK'nın terörle mücadele operasyonları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Operasyon bölgelerinde teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesi, tespit edilen mağara, sığınak ve barınakların imha edilmesi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



Hudutlarda yakalananların sayısı 9 bin 683'e ulaştı

Hudut güvenliğinde teknolojik imkanların etkin kullanımı sayesinde yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı. Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 192 şahıs yakalandı.

1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarda yakalananların sayısının 9 bin 683'e ulaştığı, engellenen kişi sayısının ise son bir haftadaki 2 bin 414 kişi ile birlikte yılbaşından bu yana 65 bin 277'ye yükseldiği kaydedildi. Ayrıca Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 284 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bayraktar TB-3 ve yeni silah sistemleri envantere girdi

Toplantıda Türk savunma sanayiindeki son gelişmeler ve TSK envanterine giren yeni sistemler hakkında da bilgi verildi. "Gurur verici gelişim süreci" olarak nitelendirilen çalışmalar kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine şu sistemlerin dahil edildiği açıklandı; Bayraktar TB-3 SİHA, Lazer Arayıcı Başlıklı Uzun Menzilli Tanksavar (L-UMTAS) füzesi, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O), KARAOK Tanksavar Silah Sistemi, Modernize edilen M60T tankı.

Ayrıca Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında üretilen 7'nci T-70 helikopterinin 23 Aralık'ta Hava Kuvvetleri envanterine alınmasının planlandığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ tarafından üretilen Türkiye'nin ilk piyade tipi Modern Makineli Tüfeğinin (MMT) kalifikasyonunun da başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri için kritik tören 20 Aralık'ta

Bakanlık açıklamasında, 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilmesi planlanan törenlere de dikkat çekildi.

Bu kapsamda; Pakistan MİLGEM Projesi'nin 2'nci gemisi Khaibar'ın Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslimi, Açık Deniz ve Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilen Akhisar gemisi ile ilgili teslimatlar, Koçhisar gemisine bayrak çekilmesi, Hızırreis Denizaltısı, Ç-159 Çıkarma Gemisi ve ULAQ İnsansız Deniz Aracının hizmete giriş törenlerinin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi'nin 7'nci gemisinin sac kesiminin de aynı törende gerçekleştirileceği belirtildi.

İsrail'in saldırılarına tepki

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda, İsrail'in Gazze, Suriye ve Lübnan'daki saldırıları ile insani yardımları engelleyen tutumu sert bir dille eleştirildi. İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgesel barışı tehdit ettiği belirtilerek, uluslararası toplumun yaptırım gücü olan adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Sarıkamış Şehitleri ve Kanlı Noel kurbanları anıldı

Toplantıda ayrıca, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yılı vesilesiyle şehitler rahmetle anılırken, 62 yıl önce Kıbrıs'ta EOKA terör örgütü tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamında hayatını kaybeden Kıbrıs Türkleri için başsağlığı mesajı paylaşıldı ve katliam lanetlendi.

Bakanlık, 2025 Yılı Sürekli İşçi Temini başvurularının 22-26 Aralık tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

Karadeniz'de kontrolden çıkan İHA F-16'lar tarafından kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Toplantıda, 15 Aralık 2025 tarihinde Karadeniz hava sahasında yaşanan hareketlilik ve Suriye'deki son duruma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakanlık kaynakları, 15 Aralık'ta Karadeniz yönünden hava sahasına yaklaşan bir İHA'nın tespit edilmesi üzerine derhal harekete geçildiğini, yürürlükteki mevzuat ve standart operasyonel prosedürler çerçevesinde tespit, teşhis ve takip sürecinin başlatıldığını bildirdi.

"Çoklu verilerin doğrulaması esas alındı"

Söz konusu İHA'nın irtifa, sürat ve boyut özellikleri ile düşük radar kesit alanına sahip olması nedeniyle tespitinin güçlüğüne dikkat çekilen açıklamada, sürecin tek bir sensör verisine dayanmaksızın yürütüldüğü vurgulandı. Radar, elektro-optik, elektronik harp ve erken ihbar sistemlerinden elde edilen çoklu verilerin karşılıklı doğrulamasıyla takibin sağlandığı belirtildi.

F-16'lardan kontrollü müdahale

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İHA'nın kontrolden çıktığının anlaşıldığını belirten kaynaklar, hava sahası emniyeti ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla aracın F-16 uçakları tarafından takibe alındığını kaydetti. Müdahalenin, sivil havacılık faaliyetlerinin emniyeti ve yerleşim alanlarına yönelik risklerin bertaraf edilmesi öncelenerek, en uygun mevki ve zamanda "kontrollü" olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

"Hava savunma zaafiyeti iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Havada vurularak imha edilen İHA'nın çok küçük parçalara ayrılarak geniş bir alana dağıldığı, bu durumun sahada bütünlük arz eden enkaz tespitini zorlaştırdığı bildirildi. Arama-tarama ve teknik inceleme faaliyetlerinin titizlikle sürdüğünü belirten yetkililer, doğrulama süreçleri tamamlanmadan yapılan spekülatif değerlendirmelere ve dezenformasyon içerikli iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, "Hava savunma sistemimizin zaafiyet içinde olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Süreç başarıyla yönetilmiş ve sonuçlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi. Türk hava sahasının radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat korunduğu hatırlatıldı.

Rusya ve Ukrayna'ya uyarı

Bakanlık, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'in güvenliğine yönelik bu tür olumsuzluklar konusunda her iki tarafın da daha dikkatli olmaları hususunda muhatapların ikaz edildiğini duyurdu.

Suriye'de "tek devlet, tek ordu" vurgusu

Terör örgütü SDG'nin entegrasyonu konusundaki soruları da yanıtlayan Bakanlık kaynakları, Suriye Hükümeti'nin ülkede istikrar ve güvenliği yeniden tesis etmeye yönelik çalışmalarının takip edildiğini belirtti. Türkiye'nin Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemektedir. Konuyla ilgili muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.