Gaziantep'te 'kaynak' yapan 810 sürücüye 802 bin TL ceza

Kural ihlalleri sık sık kazalara neden oluyor.

Bu kapsamda ekipler de asayiş ve güveni sağlamak adına denetimler gerçekleştiriyor.

KENT GENELİNDE SIKI DENETİM

Yurt genelinde yapılan denetimlerde, sürücüler cezadan kaçamıyor.

Denetimlerin gerçekleştiği kentlerden biri de Gaziantep oldu.

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içerisinde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimler yaptı.

KAYNAKÇILAR YAKALANDI

Özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

810 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA

Uygulamada kural dışı şerit ihlali yapan 810 araç sürücüsüne toplam 802 bin 344 TL cezai işlem uygulandı.