KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar

KPSS-2025/2 kapsamında kamu kurumlarına yerleştirme için tercihler 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Haber Giriş : 18 Aralık 2025 11:08, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 11:13
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2025/2 kapsamında, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için adaylardan tercihler alınacaktır. Tercih işlemleri, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirebilecektir. Tercih işlemleri, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. Adayların, tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-2025/2 Tercih Süreci ve Önemli Bilgiler

  • Tercih Dönemi: 18-25 Aralık 2025
  • Başlangıç Saati: 18 Aralık 2025, saat 11.00
  • Bitiş Saati: 25 Aralık 2025, saat 23.59
  • Tercih Adresi: https://ais.osym.gov.tr
  • Kılavuz İncelemesi: Tercih işlemleri öncesinde KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu'nun dikkatlice okunması gerekmektedir.

Başvuru ve Tercih İşlemleri

Adaylar, tercih işlemlerini yalnızca bireysel olarak gerçekleştirebilecek olup, başvuru sırasında T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacaktır. Tercihlerin geçerli olabilmesi için kılavuzda belirtilen kurallara uyulması zorunludur.

Bilgilendirici Belgeler ve Tablo Bağlantıları

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

