Haftanın en kritik verisi bugün: 1,5 yılın en hızlı artışı görülebilir

KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak uyuşturucudan gözaltında
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Asgari ücrette ikinci toplantı bugün
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Haftanın en kritik verisi bugün: 1,5 yılın en hızlı artışı görülebilir

Haftanın en önemli verilerinden biri olan ABD enflasyon verisi bugün açıklanacak. Ekonomistler, ABD'de enflasyonun kasımda 1,5 yılın en hızlı artışını göstereceğini tahmin ediyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 09:38, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 09:39
Yazdır
Haftanın en kritik verisi bugün: 1,5 yılın en hızlı artışı görülebilir

Ekonomistler, ABD'de tüketici fiyatlarının kasım ayına kadar olan dönemde son 1,5 yılın en güçlü artışını kaydettiğini öngörüyor. Bu görünüm, kısmen ithalat tarifeleriyle bağlantılı olarak artan yaşam maliyeti baskılarına işaret ediyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı İstatistik Bürosu (BLS), bugün yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve çekirdek TÜFE verilerini açıklayacak. Ancak, ekim ayında yaşanan ve 43 gün süren hükümet kapanması nedeniyle oluşan veri boşluğu sebebiyle aylık bazdaki fiyat değişimleri bu açıklamada yer almayacak.

Kasım ayında yıllık TÜFE artışısının yüzde 3,1 olması bekleniyor. Eylül ayında fiyatlar yıllık bazda yüzde 3.0 artmıştı.

BLS'nin bazı alternatif fiyat göstergelerini yayımlaması beklenirken, bu verilerin kapsamının sınırlı olacağı belirtiliyor. Bu nedenle ekonomistler, kasım ayı enflasyonunu değerlendirirken yıllık değişimlere veya iki aylık dönemleri kapsayan eğilimlere odaklanılmasını öneriyor.

Uzmanlara göre, özellikle ithalat tarifelerinin fiyatlar üzerindeki gecikmeli etkisi, enflasyondaki hızlanmada belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Açıklanacak verilerin, ABD'de hanehalklarının karşı karşıya olduğu satın alma gücü baskılarını daha net ortaya koyması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber