500 bin konut için başvuruda yarın son gün

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Vatandaşlar depreme dayanıklı evlere kavuşacak.

Yüzyılın Konut Projesine başvurularda son gün yarın.

Uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilmek için başvurular, 10 Kasım itibarıyla alınmaya başlandı. Proje, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı.

Proje kapsamında 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve yine 2+1 80 metrekare evler satışa sunulacak. Başvurular e-devlet üzerinden bugün, bankalarda ise yarın tamamlanacak.

Projede; engelli vatandaşlar, şehit yakınları ve gazilere yüzde 5, emeklilere yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Ayrıca 3 ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10, 18-30 yaş arası gençler için ise yüzde 20 kontenjan planlandı.

Yüzyılın Konut Projesinde ilk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Şubat 2026'ya kadar kura süreci devam edecek. İlk konutların teslimatının ise Mart 2027'de yapılması bekleniyor.