Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.

Asgari ücret çalışmaları devam ederken ikinci görüşme yarın gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sendikalarla görüşme içinde olacağını açıklamıştı.

Bakan Işıkhan bugün yeni açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"ÇALIŞANI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Işıkhan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu kapsamda komisyonumuzda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.