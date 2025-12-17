Dolar günü 42,72 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 42,72 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 17:22, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|42,7090
|42,7100
|42,7230
|42,7240
|Avro
|50,3410
|50,3420
|50,1610
|50,1620
|Sterlin
|57,3780
|57,3880
|57,1180
|57,1280
|İsviçre frangı
|53,7900
|53,8000
|53,7330
|53,7430
|ANKARA
|ABD doları
|42,6790
|42,7590
|42,6930
|42,7730
|Avro
|50,3010
|50,3810
|50,1210
|50,2010
|Sterlin
|57,3180
|57,5280
|57,0580
|57,2680