Şırnak'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 11:44, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 11:59
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
BAZI BÖLGELER ULAŞIMA KAPANDI
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Tuzluca ve Kerkül köyleri ile Kureyş bölgesi ulaşıma kapandı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleriyle kar kütlelerini temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.