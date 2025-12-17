Şırnak'ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Tuzluca ve Kerkül köyleri ile Kureyş bölgesi ulaşıma kapandı.

