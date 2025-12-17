Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de yapay zekayı kullananların oranı yüzde 57,6'ya ulaştı

Türkiye'de yapay zeka kavramını duyanların oranı yüzde 80,5 olurken, bu teknolojinin kullanım oranı yüzde 57,6 ile dünya ortalamasının da üzerinde hesaplandı.

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) Türkiye geneli için yaptığı "Toplumda Yapay Zeka Algısı" araştırmasına göre, söz konusu teknolojinin kullanımı ve bilinirliği artmaya devam ediyor.

Rapora göre, Türkiye'de toplumun yüzde 80,5'i yani her 5 kişiden 4'ü yapay zekadan haberdar. Ülkede üretken yapay zeka araçlarını duyma oranı yüzde 59,7, "agentic AI" araçlarını duyma oranı yüzde 30,7 olarak tespit edildi.

Yapay zeka, üretken yapay zeka veya "agentic AI" araçlarından herhangi birini duyduğunu ifade eden kişilerin yüzde 50,1'inin, bu teknolojilere ilişkin "temel düzeyde" bilgisi bulunduğu görüldü. Bu kişilerin yüzde 11,1'i bu teknolojiyi "iyi derecede", yüzde 38,8'i ise "az çok" bildiğini belirtti.

Türkiye'de en çok duyulan-bilinen yapay zeka aracı, yüzde 88 ile ChatGPT oldu. Gemini yüzde 35,4, DeepSeek yüzde 15,6 ve Grok yüzde 13,1 ile GhatGPT'yi takip etti.

ChatGPT'nin kullanım oranı yüzde 82,8

Rapora göre Türkiye, yapay zeka kullanım oranında dünya ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı. Katılımcıların yüzde 57,6'sı günlük hayatlarında yapay zeka araçlarını kullandığını ifade ederken, dünya genelinde bu oran yüzde 16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'den çok bilinen yapay zeka aracı ChatGPT, en çok kullanılan uygulamalar listesinde de açık arayla ilk sırada yer aldı.

ChatGPT'nin kullanım oranı yüzde 82,8 olurken, bu uygulamayı yüzde 43 ile Gemini, yüzde 25,8 ile DeepSeek, yüzde 24,1 ile Copilot, yüzde 17,2 ile Grok ve yüzde 11,5 ile Canva izledi.

Yapay zekaya ücret ödeyenlerin oranı yüzde 8,8

Yapay zekayı kullananların yüzde 41,8'i "kişisel", yüzde 39,4'ü "iş" ve yüzde 27,5'i "eğitim" amacıyla bu teknolojiyi tercih ettiğini belirtti.

Söz konusu teknolojiyi iş için kullananlar, yüzde 78,6 ile "bilgi arama" ve yüzde 68,1 ile "fikir üretme" amacıyla tercih ettiğini söyledi. Bu teknolojiyi kişisel amaçlarla tercih edenler, yüzde 20 ile bilgi edinme-araştırma yapma, yüzde 16,7 ile günlük hayat ihtiyaçları için kullandığını ifade etti.

Türkiye'de yapay zeka araçlarının kullanımı yüksek olsa da bu uygulamalar için ücret ödeyenlerin oranının daha düşük olduğu görüldü.

Rapora göre, yapay zeka araçlarına ücret ödeyenlerin oranı yüzde 8,8 oldu. Ancak yapay zeka kullanıcılarının yüzde 22,2'si 6 ay içinde ücretli hizmetlere geçmeyi düşündüğünü bildirdi.

