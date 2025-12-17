Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Türkiye'de müşterilerin en memnun olduğu 10 marka belli oldu
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
'MASAK, Jeff Bezos'un pasaportunu istedi'
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Konut fiyatlarındaki artış belli oldu!
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Kız öğrencilerine cinsel organının fotoğrafını gönderen tacizci öğretmen tutuklandı
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Liste güncellendi: İşte kar yağışı beklenen iller
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
Benzinin litre fiyatına indirim geldi
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
GAİN Medya'ya 'yasa dışı bahis' operasyonu: Şirkete kayyım atandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 09:52, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 10:11
Yazdır
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1434 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1301 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 367 bin 862 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi

Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 70 fişek, 1187 gram uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 676 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yeri ile 20 yabancı uyruklu ve 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 473 araç ve 2734 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber