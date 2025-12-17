Altının kilogram fiyatı 5 milyon 985 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 960 bin lira, en yüksek 5 milyon 994 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 5 milyon 985 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 443 milyon 187 bin 793,47 lira, işlem miktarı ise 1090,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 833 milyon 353 bin 317,49 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: