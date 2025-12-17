Bina Hasar Tespit Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi

Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihi 22 Aralık 2026 olarak güncellendi.

"Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 22 Haziran 2025 tarihli ana yönetmelikte yer alan ve yayımından 6 ay sonra (22 Aralık 2025) yürürlüğe girmesi öngörülen tarih, bir yıl ertelenerek 22 Aralık 2026 olarak değiştirildi.

Ayrıca yönetmeliğin 15. ve 24. maddelerinde yer alan "kesin" ibareleri "ilk" şeklinde düzenlendi.

Yönetmeliğin hükümleri, İçişleri Bakanlığınca yürütülecek. Afet sonrası bina hasar derecelendirmesi, teknik ekiplerin kuruluşu ve itiraz süreçlerine dair usulleri belirleyen yeni kurallar dizisi, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle geçerli olacak.