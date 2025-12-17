Bina Hasar Tespit Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi ertelendi
Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, daha önce 22 Aralık 2025 olarak belirlenen yürürlük tarihi bir yıl ertelenerek 22 Aralık 2026 olarak güncellendi. Düzenleme ile ayrıca yönetmeliğin kritik maddelerinde yer alan "kesin" ifadeleri, hasar tespit sürecinin aşamalı yapısını yansıtacak şekilde "ilk" olarak değiştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 16:17, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 16:17
"Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 22 Haziran 2025 tarihli ana yönetmelikte yer alan ve yayımından 6 ay sonra (22 Aralık 2025) yürürlüğe girmesi öngörülen tarih, bir yıl ertelenerek 22 Aralık 2026 olarak değiştirildi.
Ayrıca yönetmeliğin 15. ve 24. maddelerinde yer alan "kesin" ibareleri "ilk" şeklinde düzenlendi.
Yönetmeliğin hükümleri, İçişleri Bakanlığınca yürütülecek. Afet sonrası bina hasar derecelendirmesi, teknik ekiplerin kuruluşu ve itiraz süreçlerine dair usulleri belirleyen yeni kurallar dizisi, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle geçerli olacak.