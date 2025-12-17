Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Türk mobilyası 4,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı

Türkiye'nin mobilya sektörü, 2025'in 11 ayında başta Irak, Almanya, Fransa ve ABD olmak üzere, 200'ü aşkın ülkeye, toplam 4 milyar 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

17 Aralık 2025
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 11:33, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 11:34
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye mobilya sektörü bu yılın 11 ayında, 200'ü aşkın ülkeye, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 artışla, yaklaşık 4 milyar 200 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, mobilya sektörünün en fazla İhracatı 604 milyon dolar ile Irak, 339 milyon dolar ile Almanya, 231 milyon dolar ile Fransa ve 228 milyon dolar ile ABD'ye yaptığını belirtti.

Stratejik lider pazarlardan Irak'ta yüzde 11,2, Fransa'da yüzde 9, ABD'de ise yüzde 2,3 büyüme kaydedildiğini aktaran Özkan, "Döviz kurlarından kaynaklı rekabet gücümüzde zaman zaman kayıplar yaşansa da yıl boyunca yaptığımız tanıtım organizasyonları ile pazarlarımızı koruyarak, bu yıl için öngördüğümüz 4 milyar 500 milyon dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı söyleyebilirim. Hedefimiz elbette ihracatımızda yüksek oranlarda artırmak ve rakamlarımızı çok daha yukarılara taşımak. Çünkü Türk mobilyasının üretim ve tasarım gücünden kaynaklı büyük bir ihracat potansiyeli var. 2026'da 5 milyar doları aşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birliğin yeni yılda da uluslararası rekabetçiliği güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Özkan, hedef ülkelere yönelik tanıtım etkinlikleri, uluslararası fuarlarda düzenlenecek milli katılım organizasyonları, ticaret ve alım heyeti programları ile UR-GE projelerinin yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

Özkan, 2026'nın ilk çeyreğinde Meksika özelinde Sektörel Ticaret Heyeti programı planlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Çin, ABD, İtalya ve Avustralya da bu sene planlama dahilinde ve ilgili ülkelere yönelik çalışmalar başlatıldı. Çin'de düzenlenecek CIFF 2026 Mobilya Fuarı, Milano'daki Salone del Mobile ve New York'taki ICFF Fuarı, Türk mobilyasının küresel vitrine taşınacağı önemli platformlar. URGE Projeleri de aktif bir şekilde kullanılacak ve uzak pazarlara heyetler düzenlenecek. Yeni yılda da üretim hacmimiz, tasarım gücümüz ve yenilikçi ürünlerimizle dünya genelinde daha güçlü şekilde varlık göstermeye devam edeceğiz."

