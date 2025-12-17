Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörsüz bir Türkiye'nin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu vurguladı. Operasyonlar ve başarılar açıklandı.

Haber Giriş : 17 Aralık 2025 10:43, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 10:45
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye'nin gençlere bırakılacak en büyük miras olduğunu vurguladı. Yerlikaya, bu mirasın korkuya teslim olmayan bir devlet duruşunun ve tehdide boyun eğmeyen bir millet kararlılığının simgesi olduğunu belirtti. Toplantıda, suç ve suç odaklarına karşı yürütülen kararlı mücadelenin değerlendirileceğini ve 2026 hedeflerinin belirleneceğini ifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli 352 bin personelin, 55 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında 70 milyon vatandaşın güvenliğini sağladığına dikkat çekti.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bakan Yerlikaya, göreve geldikleri ilk günden itibaren "Türkiye'nin Huzuru" hedefiyle hareket ettiklerini ve huzurun güçlü bir devlet iradesiyle sağlanabileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikası olduğunu vurgulayan Yerlikaya, terörün sadece cana kasteden bir tehdit olmadığını, aynı zamanda milletin birliğini ve geleceğe olan umudunu hedef aldığını belirtti. Terörle mücadelenin yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda bir gelecek ve beka meselesi olduğunun altını çizdi.

Terör Operasyonları ve Sonuçları

  • 11 aylık operasyonlarda 2 bin 63 şüpheli tutuklandı.
  • 7 terör eylemi engellendi.
  • Kırsalda arama-tarama faaliyetleri kesintisiz sürdürülüyor.
  • Hava unsurlarıyla alan hakimiyeti güçlendiriliyor.
  • Mağara ve sığınaklar imha edilerek terörün barınma ve hareket kabiliyeti azaltılıyor.

Suçların Aydınlatılması ve Yakalanan Şahıslar

2025'in ilk 11 ayında polis bölgesinde kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda toplam 77 bin daha az olay meydana geldi. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı %99, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise %92 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam 124 bin 761 hapis yakalaması olan şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Bu şahısların arasında 20 bin 844'ü uyuşturucu suçu işleyen, 19 bin 460'ı hırsızlık yapan, 2 bin 96'sı ise kasten adam öldüren kişiler bulunuyor.

Organize Suç Çetelerine Yönelik Operasyonlar

  • 2025'in ilk 11 ayında toplam 273 organize suç çetesi çökertildi.
  • Bunların 153'ü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), 54'ü narkotik, 66'sı siber suçlar kapsamında gerçekleşti.
  • 4 bin 267 şahıs tutuklandı.
  • Yaklaşık 129 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Uyuşturucu ile Mücadele Sonuçları

  • 11 ayda 30 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • 108 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • 35 bin şahıs tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucunun yalnızca rakamlardan ibaret bir güvenlik başlığı olmadığını, bir gencin hayatının çalınması ve toplumun içten içe zehirlenmesi anlamına geldiğini belirtti. Uyuşturucuya karşı finans, iletişim ve lojistik ağlarına yönelik operasyonların sürdüğünü ve bu alanda kararlılıkla mücadele edildiğini vurguladı.

Yeni trafik kanunu hazırlığının tamamlandığını aktaran Yerlikaya, "Gazi Meclisimizden geçer geçmez trafik kültürü inşasında inşallah çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Hedefimiz; 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050'de ise "sıfır can kaybı" hedefine ulaşmaktır" dedi.

