Borsa günün ilk yarısında geriledi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,94 düşüşle 11.348,83 puandan tamamlamıştı. BIST 100 endeksi, güne 10,10 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puandan başladı.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,60 puan ve yüzde 0,72 azalışla 11.267,23 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.265,78, en yüksek 11.364,52 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 52,9 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 11.350 ve 11.450 seviyeleri direnç, 11.150 ve 11.000 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

En çok yükselenler-düşenler

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,94 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,88 ile ticaret oldu.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,34, ve sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 60'ı düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalar, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin soru işaretleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. ABD'deki belirsizlikler ve Euro Bölgesi'nde açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ise ekimde bir önceki ay sonuna göre 3,4 milyar dolar artarak 210,8 milyar dolar oldu.

Analistler günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.