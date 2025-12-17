Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puandan başlarken, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 11.267,23 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 13:56, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 14:03
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 0,94 düşüşle 11.348,83 puandan tamamlamıştı. BIST 100 endeksi, güne 10,10 puan ve yüzde 0,09 azalışla 11.338,73 puandan başladı.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,60 puan ve yüzde 0,72 azalışla 11.267,23 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.265,78, en yüksek 11.364,52 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 52,9 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 11.350 ve 11.450 seviyeleri direnç, 11.150 ve 11.000 puan seviyeleri de destek konumunda bulunuyor.

En çok yükselenler-düşenler

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,94 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 1,88 ile ticaret oldu.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 0,72, mali endeks yüzde 0,34, ve sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükselirken 60'ı düştü, 6'sı yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Küresel piyasalar, ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin soru işaretleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. ABD'deki belirsizlikler ve Euro Bölgesi'nde açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ise ekimde bir önceki ay sonuna göre 3,4 milyar dolar artarak 210,8 milyar dolar oldu.

Analistler günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti.

