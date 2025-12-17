Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Mandalinada tarihi ihracat rekoru

Mandalinada tarihi ihracat rekoru

Yılın 11 ayında 614 milyon 989 bin dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu ihracatla tüm zamanların yıllık dış satım rekorunu kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 12:07, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 12:08
Mandalinada tarihi ihracat rekoru

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye ocak-kasım döneminde 690 bin 14 ton mandalina ihraç etti.

Geçen yılın ocak-kasım döneminde 583 bin 243 ton olan ihracatın miktar bazındaki artışı yüzde 18 oldu.

İhracat değer bazında ise yüzde 61 yükselerek 614 milyon 989 bin dolara ulaştı. Yılın 11 ayında, tüm zamanların rekoru olan 2023'teki yıllık 575 milyon dolar ihracata 39 milyon dolar civarında fark atılarak yeni rekor kırıldı.

İhracatta en büyük alıcı Rusya oldu. Bu ülkeye 356 bin 341 ton mandalina ihraç edildi, 237 milyon 80 bin dolar döviz elde edildi.

Rusya'yı 203 milyon 31 bin dolarla Irak, 48 milyon 352 bin dolarla Ukrayna takip etti.

"Üreticilerimiz iyi bir sezon geçiriyor"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Akdeniz ve Ege'deki şehirlerin önemli narenciye üreticisi olduğunu söyledi.

Bu yıl mandalinada başarılı bir ihracat dönemi yaşandığını ifade eden Uçak, "Geçen seneye göre bu yıl verim çok iyi. Bu yıl Adana ve Mersin'de verimde ciddi artış var. Sezonun ilk başında üretimin fazla olması, havanın sıcak gitmesinden dolayı mandalina satılmadı. Fakat havalar soğumasıyla mandalinada talep arttı. Üreticilerimiz iyi bir sezon geçiriyor" dedi.

