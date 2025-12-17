Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Elektrik üretimi ekimde yüzde 1 azaldı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 25 milyon 491 bin 942 megavatsaat oldu.

Elektrik üretimi ekimde yüzde 1 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27,4'ü ithal kömür, yüzde 25,4'ü doğal gaz, yüzde 13,7'si linyit, yüzde 11,1'i hidrolik ve yüzde 10,1'i rüzgar santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalışla 25 milyon 491 bin 942 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,7 artarak 22 milyon 952 bin 987 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 43,7'si sanayi, yüzde 25,5'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler ve yüzde 25'i meskenler tarafından yapıldı. Tarımsal faaliyetlerin payı yüzde 3,5, aydınlatmanın payı ise yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 51 milyon 648 bin 491'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 5,1, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,4, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1 ve tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yaklaşık yüzde 2 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,1 artarak 98 bin 706 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,2'sini barajlı hidrolik ve doğal gaz, yüzde 14,4'ünü rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,4'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

