Meclis'te Terörsüz Türkiye görüşmesi

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.

Görüşmede sürece ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Kurtulmuş'un grup başkanvekilleri ile görüşmesi saat 16.00'da başlayacak.

HAFTA SONU DEM PARTİ-AK PARTİ GÖRÜŞMESİ VAR

Sürece ilişkin hafta sonu önemli bir görüşme daha yapılacak.

AK Parti ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak.

Görüşme saat 14.00'te başlayacak.

MHP İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Buldan, süreçte ikinci aşamaya geçildiğini artık yasal bir zemine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.