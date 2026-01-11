Fenerbahçe Başkanı Saran'dan 3.5 ayda 4 şampiyonluk!
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve geldiği günden bu yana futboldan kadın basketbola tam dört kupa kazandırdı. 21 Eylül'de Fenerbahçe'de göreve gelen Sadettin Saran, başkanlığının 17. gününde 2. kupa mutluluğunu yaşamıştı.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaklaşık 3.5 aylık başkanlık sürecinde tüm branşlarda dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
KADIN BASKETTE ŞAMPİYON
Dün oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2 golle mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, bugün oynanan Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde sarı kırmızılıları 86-66'lık skorla geçerek kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe Başkanı Saran, futboldaki Süper Kupa zaferinin ardından kadın basketbolunda da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak ezeli rakiplerine karşı 24 saatte ikinci kupasını elde etti.
FUTBOLDA İLK KUPA
21 Eylül 2025'te yapılan seçimde kulübün başkanlığına seçilen Saran, kulübün başında futbol branşında ilk kez kupa sevincini Galatasaray'a karşı yaşadı.
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşılaştığı ezeli rakibini 2-0 mağlup ederek dördüncü kez bu kupayı müzesine götürme başarısı yakaladı.
3 GÜN SONRA İLK KUPASINI ALMIŞTI
Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu.
Sadettin Saran, seçimden 3 gün sonra 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sevincini yaşayarak ilk kupasını kazanmıştı.
BAŞKANLIĞININ 17. GÜNÜNDE 2. KUPA
Ankara'da oynanan Şampiyonlar Kupası'nda karar setinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, altıncı kez kupayı müzesine götürmüştü.
