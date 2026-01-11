Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
Milli Eğitim Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "Özel eğitime 27 yaş sınırı getirildi" haberlerini kesin bir dille yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, destek eğitim hizmetlerine ilişkin mevcut mevzuatta herhangi bir uygulama değişikliği yapılmadığı ve yaş sınırlaması bulunmadığı vurgulandı. Sistem üzerinde yaşanan geçici görüntüleme sorunlarının teknik nedenlerden kaynaklanabileceğini belirten yetkililer, özel gereksinimli bireylerin haklarının korunduğunu ve destek eğitimlerinin aynı çerçevede devam edeceğini bildirdi.

11 Ocak 2026
Milli Eğitim Bakanlığı, basında yer alan, "Özel eğitime 27 yaş sınırı getirildi" haberlerinin gerçekleri yansıtmadığını, destek hizmetlerine ilişkin herhangi bir yaş sınırlaması bulunmadığı, özel gereksinimli bireylerin destek eğitimlerinden mevcut mevzuat çerçevesinde yararlanmaya devam ettiği belirtildi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu iddialar yalanlanırken, bazı başvuruların sistem üzerinde geçici olarak görünmemesinin teknik problemlerden kaynaklanabileceği belirtildi.

Ayrıca, özel eğitimle ilgili bu anlamda bir düzenleme ya da uygulama değişikliği olmadığı ifade edildi.

Bakanlık yetkilileri, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğini kaydederek, destek eğitimlerine yönelik uygulamaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı çerçevede devam edeceğini vurguladı.

