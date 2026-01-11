İstanbul ve 11 ilde eğitime bir gün ara
THY'nin 54, AJet'in 24 seferi iptal edildi

Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin kararıyla, İstanbul'da beklenen kötü hava şartları yüzünden THY'nin 54 uçuşu iptal edildiğini, AJet ise 24 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği duyurdu. Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 19:54, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 21:18
12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle THY'nin 54 seferi iptal edildi.

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlamalar yapılacak.

Bu nedenle THY'nin 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferi iptal edildi.

Uçuşlara dair güncel bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliecek.


İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, " İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.


Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.


