Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
ASELSAN'dan ÇELİKKUBBE'ye 'EJDERHA' takviyesi
Aidatlara yeniden değerleme ayarı
Eğitimcilere rotasyon geldi! Bir okulda en fazla 12 sene...
Bakan Fidan: Deve kuşu gibi başını toprağa gömmenin bir anlamı yok
Derbi nedeniyle İstanbul'da metro seferlerinde düzenleme
SPK'dan halka arz onayı ve usulsüz işlemlere ağır yaptırım
BTK Akademi'den yapay zeka alanında 18 yeni eğitim imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) eğitim portalı BTK Akademi'nin vatandaşlara ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sunduğunu, eğitimlerin 18'inin yapay zeka alanında verileceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 12:29, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 12:30
BTK Akademi'den yapay zeka alanında 18 yeni eğitim imkanı

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, BTK Akademi'nin herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu BTK Akademi'nin, vatandaşlara tamamen ücretsiz ve sertifikalı 23 yeni eğitim daha sunduğu bilgisini veren Uraloğlu, sosyal bilimlerden yazılıma, yapay zekadan dijital üretkenlik araçlarına uzanan kapsamlı eğitimlerle, her seviyeden katılımcının bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Uraloğlu, sunulan 23 yeni eğitimin 18'inin yapay zeka alanına odaklandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka alanında sunulan eğitimler arasında 'Makine Öğrenmesinin Matematiksel Temelleri', 'Matlab ile Makine Öğrenmesi Algoritmaları', 'Güncel Yapay Zeka Uygulamaları', 'Büyük Dil Modelleri (LLM) ile Sesli Asistan Atölyesi', 'YOLO ile Bilgisayarlı Görü Pratikleri', 'Platformlarla Yapay Zeka Ajanı Geliştirme ve Üretken Yapay Zeka' ile 'Sunum Hazırlama' başlıklı içerikler öne çıkıyor. Bu eğitimlerle katılımcılara hem teorik bilgi hem de uygulama deneyimi kazandırılıyor."

- "BTK Akademi eğitim içerikleriyle dijital yetkinlikleri güçlendirdi"

Üretken yapay zeka araçlarının etkin kullanımına yönelik Canva Magic Design, Gamma, DeepSeek, Perplexity, Gemini, NotebookLM, Manus AI, Hailuo AI, HeyGen AI ve Anthropic Claude eğitimlerinin BTK Akademi platformunda yer aldığını belirten Uraloğlu, söz konusu içerikler sayesinde katılımcıların üretkenliklerini artırmasının ve yapay zeka araçlarını etkin biçimde kullanmasının desteklendiğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılım alanında sunulan "C#" ile programlama, "ASP.NET" ile web programlama, "STM32" ile gömülü yazılım geliştirme ve "Python" ile web API geliştirme eğitimleriyle katılımcılara güçlü bir teknik altyapı kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

"İnsan Haklarına Giriş" ve "Uluslararası İlişkilerde Yapay Zeka" eğitimleriyle, insan haklarının kuramsal temelleri ile yapay zekanın uluslararası ilişkilerdeki diplomatik, güvenlik ve yönetişim boyutlarının birlikte ele alındığını belirten Uraloğlu, "BTK Akademi, 2025 yılı boyunca sunduğu bu zengin çevrim içi eğitim içerikleriyle dijital yetkinlikleri güçlendirdi. 2026 yılında da çok daha fazla eğitim ve yeni içeriklerle öğrenme ekosistemini genişletmeyi ve bireyleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

