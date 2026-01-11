İstanbul ve 12 ilde eğitime bir gün ara
Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Emniyetten kupa finalinde 'polise yağmurluk atıldı' iddialarına açıklama
İçişleri'nden Türkiye geneline uyarı: Sağanak, fırtına ve kar geliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde anahtar teslim tarihi belli oldu
İstanbul Başsavcılığı'ndan Ekol TV açıklaması: Soruşturmayı biz başlattık!
Erdoğan: Dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor
Amerika'da kürsüden Bakanlığa: Kendisi gibi engellilerin bakanlıktaki danışmanı
Maliye'den 'konkordato hilesi' yapan denetim kuruluşlarına ceza
MEB'den açıklama: Özel eğitime 27 yaş sınırı iddiaları asılsız
5 soruda 3 milyon genci iş hayatına kazandıracak GÜÇ programı
Emekli maaşında yeni eşik 20 Bin TL! İşte yeni maaşın etki analizi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Lahmacun Endeksi yayınlandı: O artık bir lüks!
Yargıtay'dan emekli maaşı haczinde emsal karar
16 Ocak'ta zil çalıyor, turizm canlanıyor: 2.5 milyon kişi yola çıkacak
Gözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı 22 Ocak'ta
TOKİ'nin yeni yol haritası belli oldu: Damga Vergisi kaldırılıyor
KDK'den 'emeklilik' raporu: Aynı gün, aynı prim ama farklı maaş!
AK Parti ve MHP'den yeni infaz eylem planı: Af değil, ıslah düzenlemesi!
Süper Kupa'nın sahibi Fenerbahçe
Motorine önce indirim sonra zam geldi
İstanbul Valiliğinden sağanak ve fırtına uyarısı
Bakan Şimşek: 2026 Reform Yılı Olacak
Ev temizleten öğretmen hakkında karar
'Huzur İstanbul' uygulamasında 1102 kişi gözaltına alındı
Samsun Yeşilkent Kavşağı ile Yıllık 645 Milyon TL Tasarruf
Togg elektrikli otomobil pazarında liderliği göğüsledi
Motorin fiyatları düştü, depolar ne kadara dolacak?
34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı
Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri kara yolunda etkili olan tipi, ulaşımı tamamen durdurdu. Araçlar geri çevriliyor, ekipler yolu açmak için seferber oldu.

Sivas-Kayseri yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Kayseri kara yolu, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar yağışının ardından bölgede etkisini artıran tipi nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kovalı Kavşağı'nda araçların geçişine izin vermeyen ekipler, araçları geldikleri kent merkezine ve bölgedeki akaryakıt istasyonlarına yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri ise yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Kayseri kara yolu sabah saatlerinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanmış, ekiplerin çalışmasının ardından yol bir süre ağır tonajlı olmayan araçların geçişine açılmıştı.


