Avrupa Türk biberine koştu

2025 yılının sona ermesiyle ihracat rakamları açıklanıyor. Tarım ürünlerinde bölgesel olarak üretim yapan birlikler 2025 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı.

BİBER BATI AKDENİZİN ŞAMPİYONU

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği yıllık ihracat oranının yüzde 3,96 arttığını açıkladı. Birlik başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 172 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta en fazla yaş meyve ve sebze sektörünün yer aldığını belirtti

AVRUPA TÜRK BİBERİNİ SATIN ALDI

Biber ihracatı yüzde 4,51 arttı. Çavuşoğlu, bölgedeki üreticilerin biber çeşitliliğini artırdığını ve bunun da ihracata olumlu yönde yansıdığını ifade etti. Biber ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 4,51 artarak 206,9 milyon dolara ulaştığını açıklandı. Biberde en büyük alıcımız Avrupa ülkeleri oldu.

GÜNEYDOĞU'NUN ŞAMPİYONU DOMATES

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 51 ülkeye 402 bin 234 ton domates satıldı. Türkiye'nin en çok domates ihracatı yaptığı ülkelerin başında Romanya yer aldı. Türkiye, Romanya'ya geçen yıl 83 milyon 869 bin dolarlık domates sattı. Modern sera yatırımlarının yaygınlaşmasıyla verimliliğin artması yeni yılda daha büyük ihracat rakamlarına ulaşılması bekleniyor.



