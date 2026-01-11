27 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 27 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli değerlendirilen gençin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Çamlıca Mahallesi Güllüce Sokağı'ndaki 3 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede tek başına yaşayan Buğra Karahisar'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler, evde hareketsiz yatan Karahisar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli değerlendirilen Karahisar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü.