Avukatın kök hücre bağışı Fransa'daki bir çocuğa umut oldu

İlçede 26 yıldır avukatlık yapan evli ve 2 çocuk babası 50 yaşındaki Avcı, 2017'de Türk Kızılaya rutin olarak yaptığı kan bağışı sırasında gönüllü kök hücre donör adayı olma isteğini belirtmesi üzerine kendisinden fazladan bir tüp kan alındı.

Aradan geçen 7 yılın ardından kök hücre bağışının Fransa'da yaşayan 9 yaşındaki bir çocukla uyuştuğu bilgisi Avcı'ya telefonla iletildi. Türk Kızılaya davet edilen, burada doğrulama testleri yapılan Avcı'ya testlerde yüzde 98'in üzerinde uyum olduğu bilgisi aktarıldı.

Yeniden bekleme sürecine giren ve o süreçte çocuğun tedaviye cevap verebilmesiyle ilgili bazı işlemler yapıldığını öğrenen Avcı, daha sonra Ankara Onkoloji Hastanesine davet edilerek burada kapsamlı sağlık taramasından geçirildi. İşlemlerin ardından geçen yıl ağustos ayında ilik nakli işlemi yapıldı.

Bu süreçte Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ile Türk Kızılayın yakından ilgilendiği, nakil sonrasında da düzenli kontrolleri yapılan Avcı, hiç tanımadığı ve belki de hiç tanımayacağı bir hastanın hayatına tereddüt etmeden katkıda bulundu.

- "Doğrulama testlerini yaptılar"

Mesut Avcı, AA muhabirine, 2017 yılında Türk Kızılaya rutin bir kan bağışı sırasında ayrıca kök hücre bağışçısı olmak istediğini söylediğini ve fazladan bir tüp kan aldıklarını belirtti.

Haziran 2024'te telefonunun çaldığını, kök hücre bağışının bir çocukla uyuştuğunu ve kendisinin aynı niyette olup olmadığının sorulduğunu ifade eden Avcı, kök hücre bağışçısı olmak istediğini yinelediğini anlattı.

Avcı, kendisini Türk Kızılaya davet ettiklerini ve doğrulama testleri yaptıklarını dile getirerek, "Doğrulama testlerini yaptılar. Doğrulama testlerinde yüzde 98'in üzerinde bir uyum olduğu, çocuğun Fransız ve 9 yaşında olduğu söylendi. Sonrasında benim beklememi, haber vereceklerini söylediler. O süreçte çocuğun tedaviye cevap verebilmesiyle ilgili bazı işlemler yapılmış." dedi.

Daha sonra Ankara Onkoloji Hastanesine davet edildiğini söyleyen Avcı, şöyle devam etti:

"Bana, 'Bazı testler yapacağız, mart ayında da nakil yapılacak.' dediler. Gittim, testler yapıldı ama mart ayında nakil olmadı. Çocuğun sağlık durumu kötüleşmiş. O yüzden operasyon için beklememiz gerektiği söylendi. Sonra tekrar bir telefon geldi. Çocuğun sağlık durumunda iyileşmeler olduğu ve operasyonun gerçekleşebileceği söylendi. Ankara Onkoloji Hastanesinde tekrar kapsamlı bir check-uptan geçtim. 27 Ağustos'ta da bu hastanede ilik nakli işlemi yapıldı."

Kök hücre bağışçısı olmaya karar verdiğinde bir an bile olsa hiç tereddüt yaşamadığını vurgulayan Avcı, "Benim de iki çocuğum var. Onların evdeki halini düşündüm. Bir çocuk hasta, durumu kötü ve iyileşme umudu var. Böyle bir umuda vesile olabilmek çok güzel bir şey." diye konuştu.

- "Bir hastanın hayatına umut olabiliyorsunuz"

Avcı, kan vererek vücudun sağlığını koruyabilmenin yanı sıra bir hastanın umudu olabilme imkanı doğduğuna dikkati çekerek, bunun çok farklı bir duygu olduğunu dile getirdi.

Çocuk ve ailesiyle hiç görüşme imkanının bulunmadığını belirten Avcı, "Onunla ilgili bir prosedür var. İki yıl boyunca sağlığıyla ilgili sadece TÜRKÖK üzerinden haberleşebiliyoruz. Onun dışında iki yıl sonrasında ben ve çocuk istersek o zaman TÜRKÖK'ün de onayıyla bir araya gelebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Avcı, süreç içerisinde Türk Kızılay ve TÜRKÖK yetkililerin araç, konaklama gibi her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini, kendisini çok farklı hissettirdiklerini söyledi.

Birine çare olmanın, umutlarına dokunmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Avcı, "Hiç sıkıntısı yok. Bence herkes bunu yapmalı. Sonuçta teknoloji de gelişti. Aferez yöntemiyle daha da kolay oluyor. Sadece kan veriyorsunuz gibi. Operasyonla bir hastanın hayatına umut olabiliyorsunuz." dedi.

Avcı, TÜRKÖK'ten "çocuğun son durumuyla ilgili Fransa'dan bilgi istenildiğini ve kendisiyle paylaşılacağını belirten bir elektronik posta" aldığını sözlerine ekledi.