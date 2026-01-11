Sabiha Gökçen'de yarın uçuşların %10'u iptal edilecek!
Meteoroloji'nin uyarısı sonrası HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuş kapasitesinin yüzde 10 azaltılacağını açıkladı. Yolcular dikkat!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 15:51, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 15:53
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilecek uçuşların yüzde 10'unun azaltılacağını açıkladı.
HEAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul genelinde olumsuz hava koşullarının beklendiği belirtildi. Bu nedenle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 10 oranında kapasite azaltımına gidileceği bildirildi.
Yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle vurgulandı.
Uçuş Kapasitesinde Azaltma
- Yüzde 10 oranında kapasite azaltımı uygulanacak.
- Olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan bu önlem, yolcu güvenliği için gerçekleştiriliyor.
Yolculara Öneriler
- Uçuş bilgilerinizi havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri üzerinden takip ediniz.
- Hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olunuz.