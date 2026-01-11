Giresun'da bir kişi bankta ölü bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde, liman kavşağı mevkiinde bir bankta hareketsiz halde bulunan şahıs hayatını kaybetti. Olay, çevredeki vatandaşların uzun süre hareketsiz duran kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Görele'de balıkçı esnafı olarak tanınan 64 yaşındaki Metin Öztekin olduğu belirlendi.

Ölüm Nedeni ve Soruşturma

İlk değerlendirmelere göre, ölümün kalp krizi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olayın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



