Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda kar fırtınası etkili oldu. Ağır taşıtlar için yol kapandı, binek araçlar ise kontrollü olarak geçebiliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 22:11, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 22:13
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, şiddetli kar yağışı nedeniyle tır ve çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.
Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine ise kontrollü olarak izin veriliyor.