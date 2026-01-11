Bitlis'te üzerine kar kütlesi düşen kadın yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde çatıdan düşen dev kar kütlesi, iş yerinden çıkan Binevş Yaldız'ı yaraladı. O anlar kamerada kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 17:48, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 17:49
Bitlis'in Hizan ilçesinde 6 katlı binanın çatısındaki kar kütlesinin düşmesi sonucu bir kadın yaralandı.
Kalkanlı Caddesi'ndeki binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.
Bu sırada iş yerinden çıkan 41 yaşındaki Binevş Yaldız, üzerine düşen kar kütlesi nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla kar yağınının altından çıkartılan Yaldız, olay yerine çağırılan ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada müdahale edilen Yaldız, ileri tetkik ve tedavi için Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.