İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü!
İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir Yunakdere mevkisinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 12 araç birbirine girdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi, trafik kontrollü ilerliyor. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2026 18:54, Son Güncelleme : 11 Ocak 2026 18:56
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirlendi.
Kazada yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sağanağın etkili olduğu bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.