SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç

72 ilaç daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 11:26, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 12:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 72 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda, 9 romatolojik ilaç, 9 diyabet ilacı, 3 kanser ilacı, 2 MS ilacı başta olmak üzere 69'u yerli üretim 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

