Altay tankı yerli ağır makineli tüfekle donatıldı

Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Bakan Tunç: Kirli senaryoları tarihin çöp sepetine attık
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Papara faaliyetlerine devam edecek
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
Üç bakanlık çalıştı: 'Bahis' reklamları yasaklanacak
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
MEB Yurt Dışı Görevlendirme Sınav Kılavuzu yayımlandı
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
KARDEMİR, 200 yeni işçi alımı yapacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Sendikalarla istişarede bulunacağız
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
Bakan Kurum: Kira ve konut fiyatlarını dengeleyeceğiz
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
GİB açıkladı: İşte 5 Milyon TL'nin üzerinde borcu olan vergi yüzsüzleri!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni gelişme: Ak Parti'den 65 sayfalık rapor!
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
TÜİK açıkladı: Konut satışları 5 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
Türkiye'den 6 üniversite dünyanın yeşil üniversiteleri arasında
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
PFDK'dan 224 futbolcu ve 24 hakeme bahis cezası
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Erdoğan: Karadeniz'de sivil gemiler hedef alınmamalı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Altay tankı yerli ağır makineli tüfekle donatıldı

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen SAR 127 MT ağır makineli tüfek, Türkiye'nin stratejik zırhlı birlik projelerinden Altay Ana Muharebe Tankı'nda görev almaya başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 14:07, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 14:09
Yazdır
Altay tankı yerli ağır makineli tüfekle donatıldı

Sarsılmaz tarafından yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen SAR 127 MT, tüm kalifikasyon süreçlerini başarıyla tamamlamasının ardından farklı savunma projelerinde aktif olarak kullanıma giriyor. Sistem, son olarak Altay Tankı'nda da entegrasyonu tamamlanarak sahada göreve hazır hale geldi.

Altay Ana Muharebe Tankı, Türkiye'nin zırhlı birlik kabiliyetlerini ileri taşımayı hedefleyen stratejik projeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda envantere giren tanklarda, Sarsılmaz üretimi SAR 127 MT ağır makineli tüfek tercih edildi.

80'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren ve güçlü mühendislik tecrübesiyle öne çıkan Sarsılmaz, bu kritik sistemin Altay tankında kullanılmasıyla savunma sanayisi açısından önemli bir kilometre taşına imza attı.

Savunma Sanayii Başkanlığının resmi geliştirme projeleri arasında bulunan SAR 127 MT, tüm test ve kalifikasyon aşamalarını tamamlayarak aktif kullanım safhasına geçmişti. Türkiye'nin yeni nesil ana muharebe tankı Altay'larda da kullanılan sistem, Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ile entegre şekilde görev yapıyor.

Altay tankları, 28 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Teslim edilen tankların tamamında yer alan UKSS'ler, Sarsılmaz tarafından geliştirilen SAR 127 MT ile donatıldı.

Yüksek mühendislik kabiliyetiyle tasarlanan SAR 127 MT, 12.7x99 mm kalibre, tam ve yarı otomatik atış modu, sağ-sol mühimmat besleme ve hızlı namlu değişimi gibi teknik özellikleriyle dikkati çekiyor. Kara, deniz ve hava platformlarında etkin şekilde kullanılabilen sistem, başta SARSILMAZ iştiraki BEST Defence tarafından üretilen UKSS'ler olmak üzere tüm uzaktan komutalı silah sistemleriyle tam uyumlu şekilde çalışıyor.

Altay tanklarının SAR 127 MT ile aktif görev yapması, Türk mühendisliğinin ve yerli savunma sanayisinin sahadaki gücünü ortaya koyuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine katkı sunmanın yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de stratejik bir çözüm ve güçlü bir ihracat alternatifi olarak değerlendiriliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber