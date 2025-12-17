Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak

2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın saat 14.00'te ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcilerinin ekonomik veri ve raporlarını paylaşacağı toplantıda, yeni rakama temel oluşturacak parametreler değerlendirilecek. Ancak, komisyonun yapısına itiraz eden ve ilk toplantıyı boykot eden TÜRK-İŞ heyetinin yarınki görüşmeye de katılması beklenmiyor.

Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, yarın yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

- Bakan Işıkhan'dan sosyal diyalog vurgusu

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) temsil ettiği asgari ücret görüşmeleri, bu yıl TÜRK-İŞ'in komisyonun yapısına yönelik itirazının gölgesinde gerçekleşiyor.

Komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme talebi karşılık bulmayan TÜRK-İŞ, 12 Aralık'taki ilk toplantıya katılmamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

- Mevcut asgari ücret net 22 bin 104 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

