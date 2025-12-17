CTE'den 'İmralı'da villa yapılıyor' iddialarına açıklama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Sözcü Gazetesi'nde yer alan "İmralı'daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, İmralı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde herhangi bir villa ya da özel konut inşasının veya tahsisinin söz konusu olmadığı vurgulandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 16:41, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 16:43
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), bazı basın yayın organları ve sosyal
medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Sözcü Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında ve gazetenin sosyal medya hesaplarında yer alan "İmralı'daki konut bitmek üzere" ve "Öcalan'ın İmralı'da yapılan villası bitmek üzere" şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.
İmralı Ceza İnfaz Kurumu'nda villa ya da özel konut inşası veya tahsisinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.