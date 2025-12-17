Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Ela Rümeysa Cebeci 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci'nin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Haber Giriş : 17 Aralık 2025 20:40, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 21:20
Ela Rümeysa Cebeci 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Ela Rümeysa Cebeci'nin hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün savunmasının alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Cebeci'nin ifadesinin ardından üzerine atılı "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

