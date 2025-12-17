TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye, Avrupa'nın en çok sigara içen ülkesi
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın: İki bakanlık ve TÜİK sunum yapacak
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
TÜİK açıkladı: Türkiye, AB'ye göre ucuz ama satın alma gücü düşük
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
Bakan Bayraktar duyurdu: TTK'ya 263 işçi alım başvuruları başladı
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması: Masada yokuz!
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Bakan Işıkhan: SGK'ya mülakatsız sözleşmeli personel alınacak
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ezber bozan nafaka kararı: Bu sefer işsiz erkeğe nafaka bağlandı!
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
Ekmek ve simit zamları için yeni uygulama
235 emniyet müdürü emekli edildi
235 emniyet müdürü emekli edildi
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
İkinci el otomobil piyasasında talep zayıflıyor
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
Devlet 3,2 milyar liralık GSS prim borcunu silecek!
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
İstanbul'da kiralar ilçe bazında rekor seviyelerde
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
Ali Yerlikaya: Terörsüz Türkiye Gençlere En Büyük Miras
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Ankara Merkezli FETÖ Operasyonu: 19 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Benzine bir indirim daha geldi: İşte 17 Aralık 2025 güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bakan Şimşek: 'Asgari'nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Bitlis'te eğitime kar engeli
Bitlis'te eğitime kar engeli
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Belediye Başkanı'nın Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu: 2 Tutuklama
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son hafta
Ana sayfaHaberler Ekonomi

TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!

TÜİK verilerine göre Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 183 bin 172 oldu. Yılın ilk 11 ayında genel bir yavaşlama yaşanırken, toplam araç parkı 33,3 milyonu aştı. Yeni kayıtlarda otomobil liderliğini korurken, yakıt tercihinde hibrit ve elektrikli araçların toplam payının yüzde 43,9'a ulaşması dikkat çekti. Yerli otomobil Togg yüzde 4,5'lik pay elde etti. Renk tercihinde ise her 10 otomobilden 4'ü gri oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2025 23:55, Son Güncelleme : 17 Aralık 2025 23:56
Yazdır
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2025 verilerini açıkladı. Verilere göre Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla sınırlı bir düşüş yaşandı. Yılın ilk 11 ayında ise taşıt piyasasında genel bir yavaşlama dikkat çekti.

183 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Kasım ayında 183 bin 172 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 52,4'ünü otomobiller oluştururken, motosikletlerin payı yüzde 29,9, kamyonetlerin payı ise yüzde 12,8 oldu. Traktör, kamyon, minibüs ve otobüs gibi diğer taşıt türleri daha düşük oranlarda kayda geçti.

Bir önceki aya göre artış yaşandı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Aylık bazda en dikkat çekici artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 209,6 olurken, kamyonet ve otomobil kayıtları da yükseldi. Buna karşın motosiklet, minibüs ve kamyon kayıtlarında düşüş görüldü. Geçen yılın Kasım ayına göre ise toplam taşıt kaydı yüzde 3,1 azaldı. Yıllık bazda traktör ve motosiklet kayıtlarındaki sert düşüş dikkat çekerken, otomobil ve kamyonet kayıtları artış gösterdi.

Toplamda 33 milyon 371 bin araç kaydedildi

Kasım ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin 446'ya ulaştı. Bu taşıtların yüzde 51,6'sını otomobiller, yüzde 21,1'ini motosikletler ve yüzde 14,7'sini kamyonetler oluşturdu.

Aynı dönemde 897 bin 877 adet taşıtın devri yapıldı. Devir işlemlerinde otomobiller yüzde 67,8 ile ilk sırada yer aldı.

Togg'un payı yüzde 4,5

Kasım ayında 96 bin 3 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, marka dağılımında Renault yüzde 12,0 ile ilk sırada yer aldı. Renault'yu Volkswagen, Toyota ve Hyundai izledi. Yerli otomobil TOGG'un payı yüzde 4,5 olarak kaydedildi. Elektrikli otomobil markaları arasında Tesla ve BYD de dikkat çeken oranlara ulaştı.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 2 milyon 120 bin 333 oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1'lik bir azalışa işaret etti. Aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısındaki artışla birlikte, trafikteki toplam taşıt sayısı 2 milyon 71 bin 489 adet arttı.

Kaydı yapılan araçların türü ne?

Yakıt türü dağılımına bakıldığında, Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,2'si benzinli, yüzde 26,9'u hibrit ve yüzde 17,0'ı elektrikli oldu. Elektrikli otomobillerin payı yeni kayıtlarda yükselirken, trafikteki mevcut otomobil parkında dizel ve LPG'li araçların ağırlığını koruduğu görüldü.

Gri otomobiller tercih edildi

Motor hacmi ve renk tercihlerinde ise 1300 cc ve altı otomobiller ilk sırada yer aldı. Renk dağılımında gri otomobiller yüzde 40,2 ile açık ara öne çıktı, griyi beyaz ve siyah izledi.

Kasım 2025 verileri, otomobil pazarında aylık bazda toparlanma sinyallerine rağmen, yıl genelinde talebin geçen yıla kıyasla daha zayıf seyrettiğine işaret etti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber