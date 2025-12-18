Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerine devam ediyor. Son olarak bir temizlik ürünü için daha yasak ve toplatma kararı alan Bakanlık, söz konusu markanın ürününün insan sağlığı açısından risk barındırdığını belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 08:00, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 08:02
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde güvensiz olduğu belirlenen ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan güncel listeye sağlık riski barındıran yeni bir ürün eklendi.
İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSKLİ
İncelemeler sonucunda Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. Yapılan açıklamada güvensizlik nedeni olarak üründe 'Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk' olduğu vurgulandı.
PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bu kapsamda söz konusu lavabo açıcı ürünün satışının yasaklandığı, piyasada bulunan ürünlerin ise toplatılacağı belirtildi.