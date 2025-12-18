Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde güvensiz olduğu belirlenen ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan güncel listeye sağlık riski barındıran yeni bir ürün eklendi.

İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSKLİ

İncelemeler sonucunda Metan markalı bir lavabo açıcı ürününün kullanımının insan sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. Yapılan açıklamada güvensizlik nedeni olarak üründe 'Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallara Uygunsuzluk' olduğu vurgulandı.

PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bu kapsamda söz konusu lavabo açıcı ürünün satışının yasaklandığı, piyasada bulunan ürünlerin ise toplatılacağı belirtildi.