RTÜK'ten 2 dijital platform ve 3 radyoya üst sınırdan ceza

RTÜK, bugün gerçekleştirdiği toplantıda dijital platform ve radyoya yayınlarının ihlallerini değerlendirdi. Kurum tarafından 5 yayın kuruluşuna üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

HBO Max logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta yayınlanan 'Jasmine' adlı diziyle ilgili hazırlanan rapor Üst Kurul toplantısında ele alındı. Değerlendirme sonrası HBO Max logolu medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlalden en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı.

Netflix'e 'Too Hot to Handle: İtalya' cezası

Üst Kurul toplantısında Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı tarafından 'Too Hot to Handle: İtalya' isimli yarışma programındaki yayın ihlalleri de ele alındı. Programda Türk toplum yapısına aykırı olarak yer verilen müstehcen sahneler, çarpık ilişki ağları yer aldığı belirlenirken Netflix adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısına 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddenin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan 'Müstehcen olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı.

3 radyoya para cezası

Üst Kurul toplantısında 'Rayo Lider İzmir' adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta, ceza infaz kurumlarındaki mahkumlar ve mahkum yakınlarının SMS hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanallarıyla gönderdikleri mesajlarının okunduğu, istek parçalarının çalındığı tespit edildi. Bu durumun ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğuna vurgu yapılırken bu gerekçelerle 'Rayo Lider İzmir' adlı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan 'Yayın hizmetleri, haksız çıkarlara hizmet eden ve haksız rekabete yol açan unsurlar içeremez' hükmünü ihlalden yüzde 3 idari para cezası uygulandı.

'Radyomuğla' adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hükümlü/tutuklulara yönelik olarak müzik yayını yapılan 'Kader Mahkumları Özel Programı' isimli programda da kaba ve argo kelimeler bulunan şarkıların yayınlandığı tespit edildi. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.

'Seç FM' adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşu ise Manisa ve Uşak illerindeki ceza infaz kurumlarında barındırılan mahkumlar ile bu mahkumların yakınlarının istek parçalarının çalınıp mesajlarının okunduğu programda Ceza İnfaz Kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek bilgilerin paylaşıldığı vurgulandı. Bu nedenle 'Seç FM' adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz" hükmünü ihlalden yüzde 2 idari para cezası uygulandı.