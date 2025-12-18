Mahkemeden emsal karar: Acil Servisten giren hastadan ücret alınamaz!
Genel Kurulda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor
Yönetmelik değişti: Mühendis ve mimarlar İŞKUR'da uzman olabilecek
YSK'de 6 üye değişecek, yeni başkan seçilecek!
MEB 811 öğrenciyi yurt dışına gönderiyor: 2025 Yılı 1416 Burs başvuruları başlıyor!
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti: Ekonomik veri ve raporlar görüşüldü
Yeşilay'dan uyarı: Ünlülerin uyuşturucu haberleri 'normalleşme' riski taşıyor!
'Göç idaresindeki usulsüzlüğü bildiren güvenlik işten atıldı' iddiası
Bakan Uraloğlu: Akaryakıt fiyatlarına müdahale söz konusu değil
Marketler 50 kuruşluk poşete zam istiyor!
Cevdet Yılmaz: Türkiye düzen kurucu bir aktör konumunda
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık bir sırt çantasının satışını yasakladı
MSB: Hava savunmasında zafiyet yok, görev başarıyla tamamlandı
KPSS-2025/2 Tercih Dönemi Başladı: Kadro ve Pozisyonlar
Bakan Şimşek: Dış finansmanda tüm zamanların rekoru kırıldı
500 bin konut için başvuruda yarın son gün
Bakanlık ünlü temizlik markasını ifşa etti! Piyasadan toplatılıyor
Emekli Maaşında Yeni Dönem: Katsayılar ve Zam Hesaplaması
Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Yeni Dönem
Avukat masrafı 50 bin TL'den başlıyor
Konut Piyasasında Sessiz Kırılma: Kredi Sistemi Gücünü Kaybediyor
Uyuşturucu soruşturmasında 2 isme daha yakalama kararı çıkarıldı
TÜİK açıkladı: Otomobilde gri renk ve hibrit dönemi!
Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendisini ispat etti
Türkiye'de ilk: İki havalimanında 'kuş' nöbeti başladı
ASKİ Genel Müdürü açıkladı: Ankara'nın ne kadar suyu kaldı?
Bakan Işıkhan: Bu yıl da çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
Bakan Yerlikaya açıkladı: EGM, Emniyet Başkanlığı oluyor!
DEİK Başkanı Olpak: Sanayici asgari ücretin üzerinde zam yapacak
Facia ucuz atlatıldı: Bina yıkımı sırasında bitişik bina zarar gördü

Mersin'de eski bir binanın yıkımı sırasında bitişik binanın birinci katı zarar gördü. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2025 18:31, Son Güncelleme : 18 Aralık 2025 18:33
Facia ucuz atlatıldı: Bina yıkımı sırasında bitişik bina zarar gördü

Merkez Akdeniz ilçesinde eski bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen çökme paniğe neden oldu. Hamidiye Mahallesi 4208 Sokak'ta bulunan 3 katlı eski binanın yıkımı esnasında, yan tarafındaki 4 katlı binanın birinci katının üzerine yıkılmasıyla facia ucuz atlatıldı. Olayda 4 katlı binanın birinci katındaki duvarların yıkıldığı öğrenilirken, binadaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde kontrol çalışması gerçekleştirirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede, binanın durumu ile ilgili teknik incelemenin sürdüğü belirtildi.

"Kepçeciyi uyardım ama devam etti"

Bina sakinlerinden Aynur Sancar, "Yan tarafta eski bir bina vardı, yıkım kararı çıktı. Sabah başladılar, öğlene doğru bizim bina sallanmaya başladı. Kepçeciyi uyardım, 'Bu bina çok sallanıyor, bir anormallik var' dedim. Bana el hareketi yaparak devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir gümbürtü koptu. Yan tarafın çatısı resmen binanın içine girdi. Bina olduğu gibi gitti. Hepimiz tahliye olduk, şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Özlem Ercümen ise, "Arkamdaki binada kardeşim oturuyor, 8 aylık bebeği ve okula giden çocuğu var. Ne yapacak bu insanlar? Bilinçsizce yapılan bir yıkım yüzünden herkes mağdur" şeklinde konuştu.

"Dükkanımı kapattım"

Binanın zemin katında berber dükkanı işleten Mehmet Ali Sevim de, "Yan taraftaki binayı yıkmaya çalışırken, bizim binayı yıktılar. 2-3 kolon kırık. Yıkım esnasında ne emniyet şeridi vardı ne güvenlik. Şu an dükkanım kapalı, içeri girip eşyalarımı alamıyorum. Çalışamıyorum, mağduruz" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

