Kariyer meslek personeline verilen zam bütçe kanunundan çıkarıldı

Genel Kurul'da milletvekilleri, 2026 yılı bütçe kanunu teklifinin 4. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

TBMM Genel Kurul'unda, kanun teklifinin 4. maddesinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan değişikliğe yönelik önerge verildi. Kabul edilen önergeyle 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarına yönelik düzenleme tekliften çıkarıldı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 01.12.2025 tarihinde tüm siyasi partilerin ortak mutabakatıyla bütçe kanun teklifine eklenen madde metnini görmek için tıklayınız.

İşte TBMM Genel Kurulunda verilen ve kabul edilen önerge

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi kabul edildi.